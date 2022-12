Renato Trabalza: “Sora Lella, un archetipo in cucina”

Fu negli ultimi cento metri che Elena fregò pure un colosso come suo fratello. Perché se chiedi di Aldo Fabrizi a chi è nato dopo il ’93 magari che ne sa, ma della grande cuoca romana può sovente citarti una battuta. A 30 anni dalla sua morte, suo nipote ne porta avanti l'eredità

Controllando con Google, nel 2023 fanno trent’anni che è morta Sora Lella, ossia Elena Fabrizi sorella di Aldo. Se trenta paiono troppi è perché, grazie al tratto finale di vita percorso al cinema con Carlo Verdone, e alla popolarità di certe clip dei film, lei è entrata in quella curiosa corsia del tempo dove a sparuti personaggi è consentito sparigliare i calendari. Col privilegio di diventare archetipi, o maschere. Fu negli ultimi cento metri che Elena fregò, per carità bonariamente, pure un colosso come suo fratello. Perché se chiedi di Aldo Fabrizi a chi è nato dopo il ’93 magari che ne sa, ma della Sora Lella può sovente citarti una battuta.