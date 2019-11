Fegato proibito

Anche quest’anno niente Natale a New York, per quanto mi riguarda. E pure niente Capodanno. Pazienza. Le feste cristiane e pagane di inizio inverno esigono il lusso, rottura del grigiore feriale, e il foie gras è lusso puro. Ma i proibizionisti Usa, prima in California e adesso a New York, hanno deciso di vietare sia la produzione sia il consumo della lussuosa e lussuriosa frattaglia d’oca, volendoci morigerati e forse perfino morti (linea Ocasio-Cortez) così la smettiamo di consumare, inquinare,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.