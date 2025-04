La salma di Papa Francesco a San Pietro alle 9 per l'omaggio dei fedeli

La salma di Papa Francesco sarà traslata oggi alle 9 da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l'ultimo saluto al Pontefice. Ieri, in forma più privata, è cominciata la devozione a Santa Marta. Tra le persone che hanno voluto portare l'ultimo omaggio al Papa anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura.

In Italia sarà lutto nazionale per cinque giorni, con l'invito a dieci minuti di raccoglimento, in uffici e scuole, in coincidenza con l'inizio dei funerali, sabato 26 aprile alle 10. In Vaticano tutto è pronto, dalla sicurezza alla logistica, per accogliere il lungo afflusso di fedeli che dalle 11, e fino a mezzanotte, oggi potrà rendere omaggio al Papa.

Secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, dopo il momento di preghiera silenziosa, presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo, ha inizio la traslazione. La processione percorre piazza Santa Marta e piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in piazza San Pietro ed entra nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l'altare della Confessione il cardinale Camerlengo presiede la Liturgia della Parola, al termine della quale hanno inizio le visite dei fedeli alla salma di Francesco.