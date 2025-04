Il Parlamento ricorda Papa Francesco. Meloni, Schlein e gli altri: ecco chi interverrà

Dal capo del governo Giorgia Meloni ai leader dell'opposizione: la segretaria Pd Elly Schlein, il presidente M5s Giuseppe Conte. E ancora Matteo Renzi, in rappresentanza di Italia viva, e Maurizio Lupi per Noi Moderati. Sono diversi i leader che questo pomeriggio interverranno in prima persona alla commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite, che durerà circa un'ora e mezza e sarà conclusa dal discorso della premier.

I partiti sono alle limature finali per decidere chi interviene tra deputati e senatori: allo stato, per FI dovrebbe parlare Maurizio Gasparri, per la Lega Simonetta Matone, per FdI Galeazzo Bignami, per Avs Luana Zanella, per Azione Elena Bonetti.