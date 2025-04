Papa Francesco, il Vaticano ha diffuso le prime foto della salma

Negli scatti si vede la salma del pontefice, che indossa una veste rossa, all'interno della cappella di Santa Marta. I funerali del pontefice saranno celebrati sabato 26 aprile a San Pietro alle ore 10

Il Vaticano ha diffuso questa mattina alcune immagini della salma di Papa Francesco all'interno della bara aperta nella cappella di Santa Marta. Il Pontefice, in una semplice bara di legno, indossa una veste rossa, con la mitra papale in testa e un rosario in mano. In uno degli scatti si vede, accanto al feretro, il cardinale Pietro Parolin in preghiera.



Domani la salma sarà esposta a San Pietro, mentre i funerali del Pontefice si terranno sabato 26 aprile - alle ore 10 - sempre a San Pietro dove sarà celebrata la Santa Messa esequiale, "secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 82-109)", come si legge nel comunicato della sala stampa vaticana. "La Liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio".





Ieri sera è stato diffuso il testamento del Pontefice, in cui si legge: “Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus".