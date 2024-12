“Caro Papa, combattere Hamas è un diritto e un dovere morale”

Lettera del ministro israeliano della Diaspora e contro l’antisemitismo Amichai Chikli: “Vogliamo approfondire i rapporti con il Vaticano, ma serve un chiarimento"

Sua Santità Papa Francesco, Shalom. E’ un fatto noto che Gesù nacque nella città di Betlemme, come descritto nel capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo: “Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode…”. Questa è la stessa città vicino alla quale Rachele, nostra matriarca, morì dando alla luce Beniamino: “Sulla via di Efrata, cioè Betlemme”. E’ anche la stessa città, situata nella parte settentrionale del territorio della tribù di Giuda, dove nacque Davide, figlio di Iesse di Betlemme, che divenne re di Israele, fece di Gerusalemme la sua capitale e costruì l’altare sul Monte Moria, su cui poi Salomone, suo figlio, costruì il Tempio. E’ un fatto noto che Gesù nacque da una madre ebrea, visse come ebreo e morì come ebreo.

E’ altresì noto che il termine “ebreo” deriva da Giuda, il quarto figlio di Lia, da cui discese la tribù di Giuda. E’ un fatto noto che ci furono coloro che cercarono di cancellare il legame tra gli ebrei e Giuda; uno dei più importanti fu l’imperatore Adriano. Settanta anni dopo la Grande rivolta, in cui Tito distrusse il Secondo Tempio, scoppiò una rivolta intensa in Giudea tra il 132 e il 135 d. C. – la Rivolta di Bar Kochba. Fu una ribellione di una piccola nazione ebraica contro un impero mondiale, una nazione profondamente impegnata a non inginocchiarsi davanti agli idoli, a non rinunciare allo studio della Torah e a non abbandonare la propria identità religiosa e nazionale. Le conseguenze della rivolta furono gravi. Lo storico romano Dione Cassio scrisse: “… 985 dei loro villaggi più importanti furono distrutti. Furono uccisi in battaglie e attacchi 580 mila uomini, e il numero di morti per fame, peste e incendio è incalcolabile; pochi sopravvissero…”.

Adriano non si accontentò della distruzione fisica dell’insediamento ebraico; previde il futuro, il giorno in cui gli ebrei avrebbero cercato di tornare in Giudea. Perciò rinominò la provincia di Giudea in “Syria Palaestina”, prendendo il nome dai filistei, nemici storici di Israele. Anche il nome di Gerusalemme fu cambiato in “Aelia Capitolina”, rimuovendo il nome antico e storico legato al popolo ebraico. Agli ebrei fu proibito visitare o stabilirsi nella loro città più sacra. A soli 13 minuti in macchina dalla Basilica di San Pietro, incisa nella pietra sull’Arco di Tito, si trova la processione delle legioni romane che trasportano gli oggetti sacri del Tempio di Gerusalemme, inclusa la Menorah, la stessa Menorah che oggi è il simbolo dello stato di Israele. Tito coniò anche una moneta umiliante raffigurante “Judea Capta”, che mostra la Giudea come una donna in cattività.

Due settimane fa, lei ha partecipato a un evento che echeggia la narrativa palestinese, rappresentando Gesù come un arabo palestinese. Non c’è altro modo di comprendere la decisione di presentare la sua immagine in una culla, avvolto in una kefiah. Se fosse stato un caso isolato, non avrei scritto questa lettera. Tuttavia, solo poche settimane prima di questo strano omaggio, in un’espressione ancora più grave, lei ha riecheggiato una nuova accusa di genocidio, insinuando che lo stato di Israele “potrebbe” essere colpevole di genocidio a Gaza. Lei ha affermato che le accuse di genocidio a Gaza dovrebbero essere “esaminate attentamente”. Ha scritto: “Secondo alcuni esperti… ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio”. In quanto popolo che ha perso sei milioni dei suoi figli e figlie nell’Olocausto, siamo particolarmente sensibili alla banalizzazione del termine “genocidio” – una banalizzazione che si avvicina pericolosamente alla negazione dell’Olocausto.

Uno dei principali sostenitori di questa nuova accusa contro Israele è l’organizzazione per i diritti umani Amnesty International, che ha aperto il suo rapporto con l’affermazione angosciante e disgustosa secondo cui Israele avrebbe lanciato un attacco non provocato contro la Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023. Questo è un tentativo disperato e disgustoso di riscrivere la storia. Come lei e i cittadini di tutto il mondo sanno, in quella terribile giornata del 7 ottobre, Israele non ha lanciato alcun attacco contro Gaza; al contrario. L’organizzazione terroristica Hamas, insieme a migliaia di gazani, ha lanciato un attacco feroce contro la regione meridionale di Israele. Questi terroristi hanno commesso crimini di guerra orribili contro l’umanità, tra cui il massacro di decine di famiglie israeliane nelle loro case e per strada, stupri e torture sadiche, l’uccisione di decine di lavoratori stranieri, il massacro di centinaia di persone al Nova festival e il rapimento crudele di bambini, donne, anziani e uomini, 100 dei quali sono ancora detenuti nei tunnel di Hamas. Molti degli ostaggi sono già morti, e quelli che sono ancora vivi stanno subendo sofferenze estreme nelle mani spietate di Hamas.

E’ un diritto e un dovere morale combattere il male, combattere i mostri jihadisti di Hamas. E’ sconcertante che questo debba essere spiegato al mondo. Ricordiamo cos’è un genocidio e, in particolare, l’esperienza del genocidio vissuta dal piccolo popolo ebraico. Ricordiamo che tra gli ebrei, che costituivano meno dell’uno per cento della popolazione della Germania negli anni 30, e i tedeschi, non vi era stato alcun conflitto violento, territoriale, religioso o politico. Per la prima volta nella storia delle nazioni, un governo stabilì come obiettivo ultimo l’annientamento completo di un popolo disarmato, con il quale non aveva un conflitto, e la maggior parte del quale non viveva nemmeno sul suo territorio.

Questo non è il luogo per richiamare l’intero piano della Soluzione finale; ma ricordiamo un solo campo di sterminio – Treblinka. Il 23 luglio 1942, un treno di 58 vagoni arrivò alle porte del campo, pieno di 7.350 persone. Molti erano già morti a causa del caldo intenso, della mancanza d’acqua e delle condizioni di sovraffollamento disumane. Dal binario, le vittime vennero mandate nelle camere a gas. Bambini e anziani che camminavano lentamente venivano indirizzati a un edificio contrassegnato con una bandiera della Croce Rossa; dietro di esso c’erano fosse comuni. Tra settembre e ottobre 1942, arrivarono al campo una media di due o tre treni al giorno, e il numero di uccisi in un solo giorno poteva raggiungere le 10.000-13.000 persone. A volte, le camere a gas funzionavano di notte, uccidendo fino a 20 mila persone in un solo giorno. A Treblinka, furono assassinati 845 mila ebrei polacchi. Questo è ciò che significa genocidio. Il silenzio del Vaticano durante quei giorni bui della Shoah è ancora assordante.

L’anno prossimo celebreremo un anniversario significativo nel rapporto tra il popolo ebraico e il cristianesimo: il 60° anniversario della Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Sappiamo che lei è un caro amico del popolo ebraico; solo quest’anno, ha incontrato famiglie di ostaggi, soldati feriti, rabbini e leader ebraici di tutto il mondo. Apprezziamo questi sforzi e desideriamo approfondire il rapporto tra il Vaticano e lo stato di Israele, così come tra il popolo cristiano e quello ebraico. La sua guida, le sue azioni e la sua leadership hanno un’influenza immensa in tutto il mondo. Per questo motivo, le chiedo gentilmente di chiarire la sua posizione riguardo alla nuova accusa di genocidio contro lo stato ebraico. Verità e Dio sono una cosa sola.

Amichai Chikli, ministro israeliano della Diaspora e contro l’antisemitismo