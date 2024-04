Il soft power del Papa sull'Iran

Nell’appello del Papa “affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza col rischio di trascinare il medio oriente in un conflitto bellico ancora più grande”, lanciato domenica al termine del Regina Coeli, c’è un passaggio significativo che va al di là della rituale condanna per azioni belliche tali da minacciare la pace. Francesco infatti, riferendosi all’“aggravamento della situazione in Israele a causa dell’intervento da parte dell’Iran”, ha detto che “nessuno deve minacciare l’esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino invece da parte della pace, e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due stati, fianco a fianco, in sicurezza. E’ un loro profondo e lecito desiderio, ed è un loro diritto!”.

