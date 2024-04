La nuova guerra per la libertà che combatte Israele riguarda tutti noi

L’Iran al centro dell’asse del male. La pace che si difende smascherando i campioni del disordine globale. L’Europa e in particolare l’Italia impreparate a un’escalation dei conflitti in atto. Che cosa ci dice l’attacco iraniano di sabato notte

Forza Israele. Lo storico Niall Ferguson sostiene da tempo che il mondo si trova a pochi centimetri geopolitici dalla terza guerra mondiale. E lo sostiene facendo leva su un fatto: l’accumulo di conflitti che si sta verificando simultaneamente in diverse regioni, in giro per il globo, ricorda da vicino alcune pericolose dinamiche che hanno accelerato il percorso verso il secondo conflitto mondiale. C’è una guerra in Europa, che è quella lanciata dalla Russia contro l’Ucraina. C’è la guerra a Gaza, nata dopo l’aggressione a Israele da parte dei terroristi di Hamas. C’è la guerra nel Mar Rosso, portata avanti dai terroristi degli houthi contro le navi commerciali occidentali. C’è la Cina che minaccia Taiwan. C’è l’Iran che sabato notte, come sapete, ha lanciato un attacco di droni e missili balistici senza precedenti contro Israele. E’ difficile dire se questi conflitti siano il preludio a un nuovo conflitto mondiale. Ma è difficile nascondersi di fronte a tutto ciò che questi conflitti ci dicono. Almeno quattro spunti di riflessione.