Il paese dei campanili dove bambini e ragazzi non mettono più piede in chiesa

Quando guardiamo alla pratica religiosa ci viene spontaneo riferirci alle persone adulte – indicativamente rappresentate da quelle persone che hanno compiuto almeno i 18 anni d’età. Si tratta di uno sguardo guidato dalla considerazione che in chiesa o in qualche altro luogo di culto si comincia ad andare – consapevolmente – quando siamo in grado di capire sufficientemente bene che cos’è un luogo di culto e che cosa sono, quale significato e valore hanno le funzioni religiose che in esso si svolgono. Si tratta con tutta evidenza di uno sguardo superficiale. Alla pratica religiosa si viene in realtà avviati ben prima, già da quando si è fanciulli. E, del resto, i grandi sacramenti cattolici della prima comunione e della cresima si compiono attorno ai 9 anni la prima e tra gli 11 e i 14 anni la seconda, molti anni prima della maggiore età. Né basta, perché segnatamente le mamme che hanno una frequentazione regolare e non sporadica della messa domenicale si portano sovente con sé anche figli più piccoli di queste età. L’Istat non certo casualmente rileva in modo campionario la partecipazione religiosa a partire dai sei anni compiuti. Due classi d’età considerate dall’Istat – quella di 6-13 anni e quella di 14-17 anni – sono relative a persone che non hanno ancora compiuto la maggiore età e presentano un forte interesse proprio in ragione della loro età.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE