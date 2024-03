No, la veggente di Trevignano non era la nuova Bernadette

Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano, non è la Bernadette Soubirous dell’Agro romano. Le apparizioni sul lago di Bracciano non sono mai avvenute, i messaggi recapitati dalla gloria celeste sono stati fraintesi – nelle migliori delle ipotesi – o frutto di impressioni – a essere misericordiosi. La vicenda che si trascinava da tempo, con un côté mediatico invidiabile, dalle apparizioni in esclusiva in tv, le dirette oranti nel fu salotto di Barbara D’Urso con mani giunte e commozione evidente, l’intervista scettica di Bruno Vespa, si è conclusa. A mettere la parola fine è stato un decreto del vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi. Quattro le parole decisive: constat de non supernaturalitate. Non c’è niente di soprannaturale. Il vescovo ripercorre la vicenda, ricorda che nel 2016 la signora Gisella (al secolo Maria Giuseppa Scarpulla) “riferiva di presunte apparizioni della Beata Vergine Maria, di Gesù e del Padre, che sarebbero in corso a Trevignano Romano”. Ovviamente, in concomitanza con le apparizioni, una statua della Vergine lacrimava sangue. Nell’aprile del 2023, mons. Salvi disponeva un’indagine affidata a una commissione composta da teologi, canonisti, psicologi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE