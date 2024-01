Le monache tra il Libano e la Siria, dove Dio e la fede vanno oltre le guerre

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando quattro monache di clausura, dell’Ordine cistercense della Stretta Osservanza partirono dall’abbazia di Valserena, nella placida provincia di Pisa, accettando la proposta del loro abate generale di trasferirsi in un luogo lontano, di certo più aspro, al confine tra il Libano del nord e la Siria. Il compito assegnato era edificare e abitare un convento di clausura in quella terra percorsa un tempo da Pietro e Paolo, e dove nei primi secoli cristiani è nata l’esperienza del monachesimo. Il luogo si chiama Azer, nella martoriata provincia di Homs, un’area rurale a maggioranza musulmana, alawiti e sunniti, e dove in due piccoli villaggi i cristiani sono cinquecento in tutto: maroniti, latini, greco-cattolici e ortodossi. Era il 2005, i cistercensi avevano vissuto come una chiamata la morte dei sette confratelli rapiti e uccisi nel 1996 a Tibhirine, in Algeria, una incredibile storia di fede e dialogo religioso condotta fino al martirio raccontata anche nel magnifico film Uomini di Dio. Quattro donne hanno raccolto la loro testimonianza, vivendo la Regola di Benedetto in un luogo in cui avvenimenti antichi e moderni hanno aumentato le guerre anche religiose. Da millecinquecento anni i monasteri, e da mille quelli dei figli e delle figlie di Cîteaux, nascono così, naturalmente cioè per grazie e fede: per una necessità, una chiamata, una pura testimonianza per la quale le monache o i monaci lasciano il loro luogo e ne costituiscono un altro, cui secondo il principio della “stabilitas loci”, legheranno tutta la propria vita. Anche o soprattutto nelle difficoltà.

