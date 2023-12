Dalla chiacchiera all'essenziale: da dove deve ripartire la Chiesa. Un libro

Formulare e trasmettere un parere non significa affatto articolare e comunicare un pensiero. Ribadire con fermezza tale assunto è il punto di partenza di un recente dialogo tra Silvano Petrosino e Roberto Righetto, che ruota attorno ai limiti e ai pericoli della “globalizzazione della chiacchiera” (“L’essenziale. Globalizzazione della chiacchiera e resistenza della cultura”, Castelvecchi, 86 pp., 13,50 euro). Questa felice immagine indica la tendenza a credere che l’abbondanza di parole e di informazioni determini sempre una ricchezza per il dibattito pubblico. Per Petrosino e Righetto, invece, non bisogna accontentarsi del semplice parere, occorre appunto organizzare un pensiero, soprattutto grazie all’impegno di intellettuali autentici e consapevoli del loro ruolo. Eppure, riconoscono che non è facile raggiungere un obiettivo così ambizioso in un’epoca caratterizzata dalla spontaneità e dall’immediatezza, dove si è quasi persa del tutto la convinzione che per ragionare e riflettere ci vuole tempo. Infatti, nel libro viene denunciata la mancanza di figure pubbliche portatrici di un pensiero critico, capaci quindi di scalfire e porre in discussione il sistema di potere dominante. Tale situazione è aggravata dalla continua tentazione a separare i testimoni dai maestri, esaltando i primi e disdegnando i secondi, i quali, invece, dovrebbero avere l’autorevolezza per aiutarci a comprendere e affrontare le grandi questioni che riguardano l’uomo, specie quelle che si impongono ogni qualvolta è in relazione con l’altro.

