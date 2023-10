Che Papa Francesco parli di ambiente è opportuno. Il problema è come lo fa

Il Pontefice nella sua Laudate Deum finisce per non stupire. E il motivo è perché manca qualcosa: una considerazione su cos'è sapiens oggi

Che Francesco intervenga sui temi del riscaldamento globale e delle trasformazioni climatiche, l’ordito che dovrà tenere in piedi il futuro dell’uomo, delle specie, della vita sul pianeta, e che potrebbe cedere sino a sfaldarsi, è senz’altro opportuno. È il modo in cui ne parla, e che per nove decimi del testo dell’esortazione è quello di un think tank di esperti votato alla causa, e che non nutre dubbi né sulla bontà né sulle ragioni di quella causa, che lascia perplessi. Fa difetto nell’esortazione di Francesco, Laudate Deum, proprio quel che di più ci aspetteremmo: il senso profondo del magistero che proviene dall’interno della Chiesa, che sale da essa, dalle sue istanze sì umane ma che si nutrono del legame con il divino.