Non basta la carne per essere umani, ci vuole la libertà. Chiacchierata con Martin Scorsese

Gesù sfugge perché è libero in una trama divina. Una cena con il regista americano, che sta lavorando a un nuovo film sul figlio di Dio, e un colloquio sulle storie, sul Vangelo, sulla predestinazioone e sull'immediatezza di Cristo

Ero a cena a casa Scorsese un paio di mesi fa. E parlavamo di romanzi, di che cosa accade in una storia, e della prospettiva cristiana sulle storie. Concordavamo su una cosa fondamentale: è possibile che la grazia tocchi una esperienza umana. E questo significa ammettere che sia possibile un cambiamento radicale come reazione al tocco – che sia carezza o schiaffo – di quella grazia. Concordavamo, insomma, sul fatto che è possibile cambiare davvero: cambiare vita, non solo idee.