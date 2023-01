Le più belle immagini del funerale di Benedetto XVI

x 1 di 24

"Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce", ha detto Papa Francesco, arrivato in sedia a rotelle a Piazza San Pietro, nell'omelia per i funerali del papa emerito Benedetto XVII, morto sabato 31 dicembre a 95 anni. Francesco ha chiesto di "affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita".



La celebrazione dei funerali di Benedetto XVI è stata preceduta dalla recita del rosario. La bara di Ratzinger è stata collocata sul sagrato. Sopra la bara è stato collocato un Vangelo aperto. Un lungo e commovente applauso ha accolto a Piazza San Pietro l'arrivo della bara di Joseph Ratzinger, trasportata dai sediari.



Piazza San Pietro è già piena alle prime ore di una giornata nebbiosa. Bandiere tedesche sventolano nel cielo e la corsa per un posto a sedere è serrata.In giro diversi striscioni con la scritta "Danke Benedikt" e un fiume di gente in piazza per l'ultimo saluto al Papa emerito.