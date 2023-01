“Benedetto XVI non ha chiuso gli occhi di fronte alla crisi dell'occidente”. Parla Mosebach

Lo scrittore tedesco, vincitore del Premio Büchner, ricorda Papa Ratzinger: "La sua figura ha incarnato l’epoca scomparsa in cui fede, arte e filosofia erano unite. Ha promosso i suoi nemici ovunque”

Martin Mosebach, vincitore del Premio Büchner, è rimasto scioccato a gennaio quando ha sentito della stretta del Vaticano sulla messa in latino. “Avevo pensato che, in uno spirito di cortesia curiale, avrebbero aspettato la morte di Benedetto XVI”, scrisse il più famoso scrittore cattolico tedesco sulla Welt. Ora che Benedetto è morto, Mosebach torna a riflettere con libertà di tono sul pontificato di Ratzinger. “La sua abdicazione è stata uno choc. Benedetto era il migliore che si potesse scegliere per succedere a Giovanni Paolo II”.