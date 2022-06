Il nuovo Marx che vuole rivoluzionare la chiesa cattolica

Nella chiesa cattolica parrebbe essere nato l’asse franco-tedesco. Il sinodo francese vuole i preti sposati contro una tradizione desueta, sesso e matrimonio, immagino anche la boda gay; trovato l’antidoto alla rapacità sessuale esercitata sui bambini in dimensioni mostruose, come attesta la incredibile commissione Sauvé finanziata dalla conferenza episcopale francese per farsi dire da sociologi, giuristi e psichiatri che la loro storia dell’ultimo secolo è un mezzo manicomio di brutture e scempio. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, si muove e da tempo sulla stessa scia, messe Lgbtqi+, via il celibato, donne alla predica e chissà, delle chiusure di san Giovanni Paolo II si dovrà discutere. Il prete di Trento, con tutte le impotenti invocazioni curiali e papiste alla castità, anche prematrimoniale, contro il pastore della chiesa invisibile di Lutero, il sacerdote universale del popolo di Dio.

