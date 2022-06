Il Papa o la Segreteria di stato? Qual è la linea ufficiale della Santa Sede sulla guerra in Ucraina

Con un articolo all'interno del decreto Infrastrutture l'esecutivo permette ad Atac di dilazionare le manutenzioni dei treni e non interromprere o ridurre il servizio. In vista del Giubileo 2025 arrivano anche norme agevolate su Via, manutenzioni strade e interventi per l'accoglienza dei pellegrini. Sulle metro la speranza è che Draghi completi il finanziamento per la linea C