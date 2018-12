Al direttore - Ho letto le dichiarazioni di Papa Francesco contenute nel Messaggio per la Giornata mondiale della pace e per una volta, caro Cerasa, le ho trovate perfette. Primo punto: “Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza”. Secondo punto: “Viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno”. Niente male, no?

Luca Meffi

Contro i professionisti della paura. Contro i nazionalismi manigoldi. Manca solo un passaggio nel perfetto messaggio del Papa: contro il populismo becero esiste un antidoto che si chiama Europa e in questo momento storico un discorso di Francesco su quanto sia preziosa l’Europa cristiana contro gli estremismi di ogni genere sarebbe più che mai prezioso e persino opportuno.