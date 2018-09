Ma l’Opzione Benedetto non può essere la risposta dei cristiani al mondo “cattivo”

Incontro Rod Dreher, giornalista autore del discusso “L’opzione Benedetto”, al festival “Un’isola in rete” di Castelsardo, una curiosa e riuscitissima creazione culturale di Giuseppe Pintus, giovane filosofo che in otto anni ha fatto passare dalla costa settentrionale sarda quasi tutto il parterre culturale italiano. Lascio ad altri la recensione completa dello stesso e le noiose polemiche connesse e a cui lui stesso sembra non essere interessato. E’ una persona seriamente in cerca di un modo di vivere un cristianesimo coerente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.