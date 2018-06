Roma. Il volto già sorridente del Papa si illumina quando Emmanuel Macron gli mostra il dono che ha pensato per lui, una copia del Diario di un curato di campagna di Georges Bernanos. Francesco lo guarda e dice: “E’ un libro che amo, l’ho letto molte volte e mi ha fatto bene”. Il colloquio tra i due è durato parecchio per le abitudini vaticane: cinquantasette minuti, qualcosa in più rispetto all’udienza concessa al russo Vladimir Putin, al turco Recep Tayyip...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.