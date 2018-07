Il Festival della Valle d'Itria e il Macbeth di Giuseppe Verdi

“Eclissi d’amore”. Questo è il titolo della quarantaquattresima edizione del Festival della Valle d’Itria. L’inaugurazione è affidata alla bacchetta di Sesto Quatrini che dirigerà “Romeo e Giulietta” di Nicola Vaccaj. Venti giorni di opere e concerti. Quello della Valle d’Itria è un festival che esalta la tradizione belcantistica italiana divertendosi a mescolare melodramma e tradizione popolare, repertorio serio e buffo, rigore e ironia. Non mancherà un omaggio a Rossini per celebrare i 150 anni dalla morte e la prima esecuzione in tempi moderni di “Rinaldo di Händel e Leo, proposto nella versione di Napoli del 1718.

Martina Franca, Festival della Valle d’Itria. Dal 13 luglio al 4 agosto

info: festivaldellavalleditria.com

Cinquant’anni fa Riccardo Muti debuttava a Firenze. Una delle prime tappe di una carriera unica per prolificità e spessore culturale. Firenze celebra il maestro napoletano invitandolo a dirigere “Macbeth” di Giuseppe Verdi (in forma di concerto) con l’orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino.

Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 11 e 13 luglio, ore 20

info: operadifirenze.it