Tra disforia e gender: i falsi miti che inquinano un dibattito necessario

Le teorie di Butler sono diventate leggi impossibili da mettere in discussione. Ma in un universo teorico che spinge verso la liberazione dai costrutti sociali, la decostruzione conduce a una affermazione totale dell’individuo, ovvero di “scelta”. Un concetto pericoloso per le persone realmente affette da disforia

La società italiana, rispetto a quelle anglosassoni, è più conservatrice, con ancora forti preconcetti su omosessualità e transgender, se non nelle leggi, almeno culturalmente. Così, la comparazione erronea tra paesi conduce a un cortocircuito perché le obiezioni espresse dai critici britannici o americani vengono rapportate alla realtà di casa nostra e appaiono infondate. Ne emergono dei falsi miti, come per esempio quello che la teoria gender sia un complotto per negare la disforia di genere, ovvero la scienza. In realtà è vero il contrario. Cerchiamo di spiegarlo.