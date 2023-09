La stiratura del seno è l'ultima frontiera dell'“affermazione del genere”

Il “breast ironing”, stiratura del seno, è una pratica orripilante ancora in uso in alcune regioni dell’Africa, per esempio in Camerun. Donne adulte della famiglia che si attrezzano con strumenti arroventati – vecchi ferri da stiro, spatole, sassi, conchiglie – per distruggere le mammelle delle bambine. Serve a ridurne l’appeal sessuale per sottrarle a stupri e gravidanze precoci e salvare l’onore del gruppo. In alcune regioni, come nella zona di Douala, tocca a più della metà delle ragazze, ma se sei fortunata si accontenteranno di una fasciatura stretta (binding).

