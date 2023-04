I bambini venduti e il corpo come forno. Altre idee sulla maternità surrogata

Caro Michele Masneri, ho letto con attenzione la tua risposta sul Foglio di ieri e constato che vieni al discorso mio, come diciamo nell’Urbe. Se un bambino non si può vendere, non è solo per i motivi per cui non si possono vendere organi e sangue, ma perché gli esseri umani non sono merci e/o servizi. Il grande biochimico Erwin Chargaff, esule in America per sfuggire alle leggi razziali e pioniere degli studi che hanno portato al sequenziamento del Dna (non propriamente un oscurantista, insomma), scrisse nel 1986 su Nature che vedeva con preoccupazione la futura “produzione semi-industriale di esseri umani”. Eccoci qua.

