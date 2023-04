ChatGPA e orfani che forse non lo erano. Affettuosa risposta a Tiliacos

No alla bioingegneria, ma no anche alla psicopolitica. Il dibattito sulla surrogata è da ampliare alle donne e agli uomini che ne hanno fatto esperienza

Dopo la ChatGPT, siamo in tempi di ChatGPA. Ognuno sulla gestazione per altri si alza ogni giorno e dice la sua, sapendo che deve surclassare quello detto il giorno prima da qualcun altro. Così ecco le donne ridotte a “distributori di sigarette” (!), e a “sfornare patate” (!), per la famosa dittatura del politicamente corretto imperante in Italia. La ChatGPA ignora peraltro che il neoproibizionismo fratellista, su questioni che anche la portinaia di Voghera (la casalinga ha già fatto le sue eterologhe da anni) considera marginali e superate, faranno venire anche a chi proprio non ci pensava una gran voglia (secondo le più basiche logiche di psiche e di marketing) di fare subito dodici gemelli surrogati, dieci rave, quindici indigestioni di carni sintetiche, con magari una spruzzata di grilli nel forno gestito da intelligenza artificiale.