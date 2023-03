Il Parlamento europeo condanna l'Italia sulle coppie omogenitoriali, ma sbaglia

Il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria un emendamento che “condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli delle coppie omogenitoriali”. Qualunque cosa si pensi della registrazione in questione (e chi scrive, per quel che conta, non è affatto avverso), la scelta di censurare un particolare atto politico di un governo membro in assemblea è un errore, che potrebbe persino rivelarsi controproducente. Il contenzioso dell’Italia con le istituzioni europee sulla registrazione dei figli di coppie omosessuali che siano costituite da cittadini di paesi europei in cui è consentito il riconoscimento dei figli non c’entra quasi niente, visto che le richieste di registrazione presentate a Milano sono quasi tutte di cittadini italiani. Il governo ha chiesto che si rispetti la legge vigente, e ovviamente ha il diritto di farlo. Che poi la legge sia criticabile e debba essere emendata è una questione che deve decidere il Parlamento italiano, magari incoraggiato dalle eventuali sentenze della Corte costituzionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE