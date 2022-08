Londra ferma la clinica dove si cambiava genere ai bambini

Nato per curare lo choc dei soldati della Prima guerra mondiale, il “Tavi” è diventato famoso per la cura della disforia di genere. Scandalo dalla storia illustre che risale ai padri della psicoanalisi

Migliaia di giovani vulnerabili e spaventati avevano varcato le sue porte, bisognosi di aiuto, consigli e guida. Ma erano entrati in un mondo in cui il personale del servizio sanitario, i cosiddetti “guardiani della nostra salute”, era così spaventato da attivisti prepotenti e aggressivi (e dai politici che li sostenevano) che erano pronti a cambiare irreversibilmente la vita di quei giovani per sempre, senza alcuna base medico-scientifica, ma rincorrendo una teoria.