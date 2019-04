Bambini cavie nella clinica del gender

Secondo il Times in Inghilterra “è in corso un esperimento di massa sui bambini”. La denuncia arriva da una lunga inchiesta del quotidiano britannico sull’abuso di terapie che bloccano la pubertà da parte del Gids (Gender Identity Development Service), servizio di sviluppo dell’identità di genere della Fondazione Tavistock and Portman, clinica inglese che si occupa di minori che soffrono di disforia di genere. Citando cinque dei diciotto medici che si sono licenziati dalla struttura del National Health Service, il Times...

