L’identità di genere diventa un’opinione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui l’Aifa, l’ente di farmacovigilanza italiano, consente di utilizzare la triptorelina a spese del Servizio sanitario nazionale, per un uso diverso da quello autorizzato. E’ un farmaco da tempo adoperato per bloccare le pubertà precoci, cioè patologiche, che adesso si può usare gratis per fermare quelle fisiologiche, cioè che avvengono all’età giusta. Lo si può fare se, intorno a dodici anni, è diagnosticata la disforia di genere: se un ragazzino si...

