L'Associazione Coscioni denuncia impedimenti ad abortire. Ma i motivi sono altri

I dati della ricerca presentata alla Camera non sono chiari e sono in contrasto con quelli del ministero della Sanità. Il problema, se esiste, va affrontato con le assunzioni e non attaccando l'obiezione di coscienza

L’Associazione Luca Coscioni ha presentato alla Camera una relazione in cui denuncia che, in una trentina di presìdi sanitari italiani, l’interruzione volontaria della gravidanza è resa impossibile a causa dell’alto numero di sanitari obiettori di coscienza. I dati della ricerca non sono chiarissimi e contrastano con quelli contenuti nelle relazioni annuali presentate dal ministero della Sanità (insieme alle regioni e all’Istituto superiore di sanità) al Parlamento, dalle quali risulta chiaro invece che non ci sono strozzature derivanti dall’obiezione di coscienza. D’altra parte quando la Cgil, qualche anno fa, chiese al Consiglio d’Europa di condannare l’Italia per l’eccessivo ricorso all’obiezione di coscienza, non ottenne alcun risultato.