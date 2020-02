La vita secondo Dawkins e i suoi epigoni

Per qualche strana ragione, il famoso autore di “The God Delusion” Richard Dawkins, il biologo evoluzionista più battagliero e famoso al mondo, ha deciso di far risorgere il dibattito sull’eugenetica twittando il 16 febbraio: “Una cosa è deplorare l’eugenetica per motivi ideologici, politici e morali. Un’altra è concludere che non funzionerebbe. Funziona per mucche, cavalli, maiali e cani. Perché mai non funzionerebbe per gli umani? I fatti ignorano l’ideologia”. Vi è, ovviamente, un’ottima ragione per indignarsi di fronte all’affermazione di...

