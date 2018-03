Nella (quasi) totale indifferenza dell’opinione pubblica italiana, in Inghilterra si sta consumando un’altra tragedia come quella del piccolo Charlie Gard. Tragedia che oggi come allora ha un nome ben preciso: eutanasia. E come se non bastasse, di nuovo eutanasia a danno di un infante. E’ del 20 febbraio scorso la sentenza dell’Alta corte di giustizia di Londra che ha decretato la sospensione della ventilazione e della nutrizione assistite per Alfie Evans, un bambino di 22 mesi colpito da una grave...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.