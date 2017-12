L'accelerazione verso il fine vita

La Conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso di cominciare immediatamente la discussione sulla legge sul fine vita, già approvata alla Camera e che quindi, se verrà approvata senza modifiche, entrerà in vigore tra poche settimane. Poco prima della decisione sul calendario dei lavori, il presidente Pietro Grasso ha ricevuto i vertici dell’Associazione Luca Coscioni, mentre è in corso il processo per il suicidio assistito di Dj Fabo. Siamo in una fase preelettorale, Grasso è sceso in campo, e non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.