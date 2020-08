Il “teorema Tarzan”

Senza scomodare i rilievi di costituzionalità, ha ragione Nannicini: si rinvia solo il problema. Ha ragione anche Tito Boeri: è uno scempio consentire di licenziare alle aziende che utilizzano gratuitamente la cassa integrazione. A volte però qualche mese in più per trovare lavoro, aiuta. E’ vero, rinviamo il problema, ma le misure per la ripresa non mi sembra siano pronte e fruibili. Dire che per assumere bisogna ristrutturare e licenziare è un po’ forte. Bisogna accompagnare le persone e le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.