In Australia puoi chiamare tua figlia Viva La Metanfetamina. Nonostante l'anagrafe

È successo a una giornalista della tv pubblica australiana che, ironia della sorte, voleva addirittura firmare un servizio di denuncia contro la norma che impedisce di chiamare i bambini con nomi reputati volgari od offensivi del comune sentire

La settimana scorsa una giornalista che conduce inchieste sulla tv pubblica australiana voleva firmare un servizio di denuncia contro l’anagrafe dello Stato, che impedisce di chiamare i bambini con nomi reputati volgari od offensivi del comune sentire. Avendo, per una fortunata coincidenza, appena partorito, si è presentata allo sportello onde presentare la neonata sotto il nome di Metamphetamine Rules, grossomodo Viva La Metanfetamina. Forse perché pigro o sbadato, forse perché non addentro alla nomenclatura delle sostanze psicotrope, o forse semplicemente subdolo e perfido, l’impiegato non ha battuto ciglio e così la giornalista è tornata a casa con le pive nel sacco e la piccola Viva La Metanfetamina fra le braccia.

Grazie dunque all’inchiesta d’assalto della giornalista, non solo i telespettatori hanno scoperto che l’anagrafe australiana non è poi così rigida in materia di nomi da proibire, né si cura di assegnarne d’ufficio ai neonati con genitori troppo fantasiosi; ma addirittura che, qualora la piccola esprimesse in futuro il desiderio di cambiare nome, l’anagrafe non potrebbe cancellare il precedente, di modo tale che formalmente la bambina/ragazza/donna risulterà comunque in eterno “Viva La Metanfetamina successivamente rinominata Tizia o Caia”.

Diventata ella stessa oggetto di interviste e curiosità, la giornalista australiana se l’è cavata dicendo che sarà sua figlia, crescendo, a decidere il nomignolo con cui vorrà farsi chiamare da parenti, amici e futuri partner, poiché l’identità è qualcosa che si costruisce spontaneamente in base al proprio volere e bla bla bla. Allo stato delle cose l’opzione più probabile è che, crescendo, la piccola Viva La Metanfetamina scelga di essere nota a tutti come Mia Madre È Una Cretina.