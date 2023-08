Da Cardi B a Baby K. Così è cambiato il rapporto fra pubblico e celebrità

Le persone hanno iniziato a capovolgere gli schemi e, anziché aspirare a essere taumaturgicamente toccate dalla celebrità, hanno iniziato ad ambire a toccare la celebrità

Pare che l’ultima sia stata Baby K, pseudonimo della rapper italiana Claudia Judith Nahum, quella del singolo "Roma-Bangkok" per intenderci, colpita da una fan dopo il concerto a Teramo. Poco prima era stato il caso di Cardi B, (ci dev'essere una strana mania alfabetica tra le pop star) alla quale, durante un concerto, un fan ha tirato in faccia della birra: non per insurrezione di matrice futurista ma per uniformarsi alla moda del momento, che vede i fan lanciare sul palco i più disparati oggetti, anche un sex toy o le ceneri della mamma. C’è il cantante che ne esce con un occhio pesto, quello che s’incazza e inveisce, quello che minaccia di sparare a salve sulla folla; quale che sia la reazione, tuttavia, è evidente che sta cambiando il rapporto fra pubblico e celebrità.

Anticamente il pubblico si contentava di apparire nell’aura della celebrità, essere sullo sfondo dell’inquadratura o uno specifico accendino (non quello, quell’altro, a sinistra, un po’ più su) che ondeggiava a suon di musica. Poi, coi social, il pubblico si è illuso di interagire con la celebrità, likando le foto e pubblicando il commento insulso, ricevendo in rarissimi casi l’onore di un pollice alzato o l’investitura cavalleresca della reciproca sequela. La celebrità è diventata di famiglia, sempre presente e a portata di mano grazie al telefonino. Poi qualcuno deve essersi accorto che alla celebrità, giustamente, non frega nulla del pubblico: se qualcuno nel pubblico fosse davvero interessante, sarebbe una celebrità. Per questo le persone hanno iniziato a capovolgere gli schemi e, anziché aspirare a essere taumaturgicamente toccate dalla celebrità, hanno iniziato ad ambire a toccare la celebrità, che fosse col tramite della birra, del sex toy o delle ceneri della mamma. Per fortuna, a breve le celebrità potranno farsi sostituire negli eventi da ologrammi e intelligenza artificiale, così da ristabilire le distanze con il pubblico costretto invece a esserci di persona, mentre le celebrità staranno beatamente a casa propria a bersi una birra o a fare non so cosa coi sex toy o con le ceneri della mamma, che qualcuno aveva lanciato sul palco in tempi lontani.