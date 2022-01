Vuoi sapere quali dischi ha comprato il Papa? Non cliccare qui

Il Pontefice che entra in un negozio del centro di Roma ha scatenato la fantasia dei titolisti. Spoiler: in questo articolo non troverete una risposta alla vostra curiosità

La sapete quella del Papa che entra in un negozio di dischi? È una storiella che circola da ieri e fa molto ridere a seconda di come la si racconta. Alcuni, ad esempio sui giornali online, lo fanno utilizzando titoli accattivanti come “Il Papa entra in un negozio di dischi, ecco perché”, sottintendendo chissà quali motivi e poi rivelando che conosceva i proprietari. Quante risate. Oppure qualcun altro la racconta così bene da riuscire a far ridere con la sola notazione che il Papa è stato visto allontanarsi dall’esercizio con un disco sotto braccio, in barba a tutti quelli che si aspettavano che il Papa uscisse da un negozio di dischi con sotto braccio un cappone o un lanciafiamme.

Ma i più talentuosi sono i tanti che, nel riprendere la notizia dal lancio di agenzia, hanno genialmente scritto che il Papa nel negozio di dischi è stato notato perché qualcuno ne ha diffuso l’immagine sui social. Quindi non perché il Papa, un signore vestito di bianco che appare sovente in tv ed è il capo della religione più diffusa in città, spunti all’improvviso su un marciapiede qualsiasi, apra una porta ed entri. Fosse stato solo questo, a quanto pare non se ne sarebbe accorto nessuno: evidentemente i passanti erano tutti impegnati a guardare il cellulare per scoprire se qualcuno postava qualcosa di curioso, che so, tipo il Papa che entra in un negozio di dischi.