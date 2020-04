Temi caldi, risposte fredde

È molto interessante l’intervista del Corriere a Lucia Azzolina; se l’avete persa, ve la riassumo. Le scuole riapriranno a maggio? “Il governo a giorni prenderà una decisione”. E far tornare a scuola, per ora, solo i maturandi? “Seguire un principio di cautela è una decisione molto politica”. Tutti promossi? “Alla fine tutti avranno un voto”. Come funzionerà la maturità online? “Ricevo lettere di studenti che mi chiedono un esame in presenza”. Come sarà la ripresa a settembre: “Serve un grande progetto di innovazione”. Ma si anticiperanno lezioni di recupero al primo settembre? “Non abbiamo stabilito le date”. Ci saranno i doppi turni? “Stiamo valutando tante soluzioni”. Ci sarà la didattica mista, un po’ a scuola un po’ a distanza? “Ci faremo trovare pronti”. È molto interessante l’intervista del Corriere a Lucia Azzolina; tocca tutti i temi caldi sul tavolo della scuola ma forse, per saperne di più, sarebbe stato meglio intervistare il Ministro dell’Istruzione.