Travaglio beve tanto da farci preoccupare

Andrea Marcenaro

A quanto pare i polacchi si sono attaccati con i droni da soli. E se mai fosse stato Putin, sarebbe stato per smascherare il doppio standard con cui l'occidente guarda alle violazioni della sovranità degli stati 

Ieri Travaglio è riuscito a spiegarci come la più probabile sia che i polacchi si siano sparati quei droni da soli. Ragionate. Sarebbe strano se fosse stato Putin. Egli sapeva perfettamente che la Nato li avrebbe abbattuti. E non prendeteci per il culo. Fosse mai stato Putin, infatti, sarebbe stato per il nobile motivo di smascherare i due pesi e le due misure con cui l’occidente tratta le violazioni della sovranità degli stati. Spiega, Travaglio: o vi sembra un caso, una bazzecola, che Israele abbia attaccato il Qatar? E l’occidente zitto? 


Dopo Gaza, Cisgiordania, Libano Siria, Iran, Iraq e Yemen? Tutte pacifiche comunità le quali, a Israele, mai sfiorarono nemmeno una piuma? Dite pure! Vi sembra un caso? Che si difenda, noi, l’occidente, e lo si difenda quasi a sputi, un pugnetto di ebrei, compresi gli estremi ebrei polacchi sotto drone, mentre la terra della poesia di Eisenstein viene insidiata? Un caso, questo? Nell’anniversario dell’11 settembre? Quando i sionisti, altro che Bin Laden, sdraiarono due torri formidabili, dicasi due (ieri l’anniversario) dopo aver avvisato i soci di rintanarsi a casa? E dite, dite ancora! Vi pare normale che Wojtyla abbia appoggiato Walesa, mentre l’occidente zitto? Che i tedeschi ne abbiano beccate talmente tante, nel secolo scorso, da cambiarsi il nome in russi? E Bormann in Putin? Che Travaglio beva in maniera talmente esagerata da farci preoccupare per la sua salute?

  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

