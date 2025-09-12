Travaglio beve tanto da farci preoccupare

A quanto pare i polacchi si sono attaccati con i droni da soli. E se mai fosse stato Putin, sarebbe stato per smascherare il doppio standard con cui l'occidente guarda alle violazioni della sovranità degli stati

Ieri Travaglio è riuscito a spiegarci come la più probabile sia che i polacchi si siano sparati quei droni da soli. Ragionate. Sarebbe strano se fosse stato Putin. Egli sapeva perfettamente che la Nato li avrebbe abbattuti. E non prendeteci per il culo. Fosse mai stato Putin, infatti, sarebbe stato per il nobile motivo di smascherare i due pesi e le due misure con cui l’occidente tratta le violazioni della sovranità degli stati. Spiega, Travaglio: o vi sembra un caso, una bazzecola, che Israele abbia attaccato il Qatar? E l’occidente zitto?



Dopo Gaza, Cisgiordania, Libano Siria, Iran, Iraq e Yemen? Tutte pacifiche comunità le quali, a Israele, mai sfiorarono nemmeno una piuma? Dite pure! Vi sembra un caso? Che si difenda, noi, l’occidente, e lo si difenda quasi a sputi, un pugnetto di ebrei, compresi gli estremi ebrei polacchi sotto drone, mentre la terra della poesia di Eisenstein viene insidiata? Un caso, questo? Nell’anniversario dell’11 settembre? Quando i sionisti, altro che Bin Laden, sdraiarono due torri formidabili, dicasi due (ieri l’anniversario) dopo aver avvisato i soci di rintanarsi a casa? E dite, dite ancora! Vi pare normale che Wojtyla abbia appoggiato Walesa, mentre l’occidente zitto? Che i tedeschi ne abbiano beccate talmente tante, nel secolo scorso, da cambiarsi il nome in russi? E Bormann in Putin? Che Travaglio beva in maniera talmente esagerata da farci preoccupare per la sua salute?