L'apice della storia di Bari

Tema: "L'alunno elenchi le situazioni e i personaggi che hanno reso preziosa e bella la storia della Puglia"

Tema: “L’alunno elenchi e Illustri brevemente le situazioni, i personaggi, i paesaggi, insieme a tutto ciò che secondo lui ha reso bella e preziosa la storia di Bari e della Puglia”. Svolgimento: “Tanto numerosi sono i luoghi caratteristici, i personaggi, le situazioni, i paesaggi e gli avvenimenti pugliesi, che solo un brevissimo riassunto qui è possibile. Personalità come Aldo Moro resero nobilissime quelle terre, ma in maniera diversa, non inferiore, fecero i dribbling di Cassano, mezzapunta di genio nota in tutto il mondo del calcio per la visione del gioco e i continui capricci. Ricordiamo quindi i trulli, Barivecchia, con la sua caratteristica struttura e la disdicevole nomea che la caratterizza, la gloriosa Basilica dell’XI secolo dedicata a San Nicola. Ma poi Domenico Modugno, e i normanni che la possedettero e la svilupparono, e Gioacchino Murat, e il Petruzzelli con i suoi guai, e la casa editrice Laterza, e l’armistizio di Cassibile. Come dimenticare i secolari olivi, e il pesce sempre fresco, e la purea di fave, o le spettacolari orecchiette con le cime di rapa, amate non meno dello splendido Parco di Lama Balicia? E infinite altre cose, e fatti, o episodi stupefacenti potrebbero ricordarci quelle terre dal mare stupendo. Infinite altre storie. Eppure, nulla, nulla, nulla avrebbe potuto neppure avvicinare, per suggestione e originalità, le impareggiabili immagini dei progressisti di Bari, in coda al seggio delle Primarie, col volto coperto dal passamontagna”.