“Bari è ancora città di mafia e ‘la primavera' ha fallito”, parla il prof. Romano

L’uccisione del boss Lello Capriati fa ripiombare una cappa plumbea su Bari, già monitorata da una commissione del ministero dell’Interno per verificare le possibili infiltrazioni dei clan. L’antefatto? La Dda a fine febbraio ha arrestato 130 persone (tra cui due politici di stanza nel centrosinistra) su una trama di malaffare mafioso. “E’ tornato in auge un modello politico che genera l’infiltrazione criminale: ovvero con l’élite che fa riverniciature della città grazie al fondi Ue mentre i bisogni veri del popolo restano in mano ai procacciatori di voti e alla zona grigia. Per questo Bari non riesce fare quel salto che auspicava vent’anni fa”, dice Onofrio Romano, sociologo di Roma Tre, nonché allievo di Franco Cassano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE