Decaro è il pasticcio indecente della furbizia levantina

Il sindaco di Bari chiagne e fotte. Ma di ispezioni come quella che riguarda il suo comune ce ne sono state 137 da quando è in carica. Stamattina il Pd in piazza

Nessun sindaco può reagire con la stizza e con gli sbotti per l’invio di tre ispettori ministeriali in una città in cui ci sono stati un centinaio di arresti per mafia (“è una dichiarazione di guerra”). Nessun sindaco può reagire con le lacrime del chiagne e fotte (“ho paura ma lotto”) perché lo stato vuole verificare cosa succede in un comune in cui la municipalizzata dei trasporti è sospettata dai magistrati di essere infiltrata dalla mafia. Nessun sindaco può reagire con una manifestazione di piazza perché il Viminale vuole capire cosa accada in un Consiglio comunale in cui una consigliera di maggioranza, ma eletta dall’opposizione, è stata arrestata. E invece Antonio Decaro, sindaco di Bari, presidente dell’Associazione dei comuni italiani, ha sbottato, ha pianto e stamattina ha pure organizzato una manifestazione, con tutto il Pd barese. Si tiene alle 10.30 nella piazza più antica di Bari vecchia, Piazza del Ferrarese. Questo lo slogan, e sembra davvero Forza Italia davanti al tribunale di Milano ai tempi dei processi Ruby. La scena finale del Caimano: “Giù le mani da Bari. IoStoConDecaro”.