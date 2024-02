Quello che dicono i servizi segreti e quello che scrivono gli organi d'informazione. Non si sa cosa pensare, sul disertore ucciso in Spagna

“Esiste il mistero del sito italiano anonimo e filorusso che ha fatto lo scoop mondiale sul disertore ucciso in Spagna”. Lo scrivono alcuni organi d’informazione. “Sono stati i sevizi russi a uccidere il disertore Kuzminov al Alicante”. Lo comunicano in contemporanea i servizi segreti spagnoli. Non si sa cosa pensare. Oserà però, la limpida e fraterna collaborazione tra magistrati italiani e russi, scavare dentro a un sito di barbe finte guidate dall’uomo che diede vita a: “Una cassoeula per Putin”?