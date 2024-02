Tutti vogliono il cessare il fuoco, dall'Onu agli arabi, fino ai tanti studenti liberi ed ecologisti

Cessare il fuoco, fare la tregua, deporre le armi che fanno male a tutti, e pazienza se a farlo in questo momento Hamas ed Hezbollah si fregherebbero le mani fino a spellarsele. Non si può avere tutto dalla vita. Così peraltro vuole l’Onu, così vogliono gli arabi, questo vuole Teheran, lo vogliono molti paesi del civilissimo occidente e dell’aggressivissimo oriente, tanti studenti liberi, tanti ecologisti. Praticamente tutte le organizzazioni non governative lo vogliono, lo vogliono le monachelle, i fraticelli e non pochi sapienti rinchiusi templi della cultura pura. Tra questi, non rarissimi i registi e numerosi gli attori i quali, a dire il vero, e senza scostarsi di una virgola dal linguaggio universale del cinema, potrebbero con maggior profitto e con senso civile perfino più spiccato, aiutare nelle riprese dal vero di: “Ispettore Callaghan, il caso Rafah è tuo”.