Una cattiva e una buona notizia sull'Ilva

Sorprese inaspettate nelle 75 parole scritte da Gad Lerner su Aditya Mittal

“Dev’essere stata una scena imbarazzante: in meno di due ore il figlio del re dell’acciaio, Aditya Mittal, giunto a Palazzo Chigi direttamente da Londra, ribadisce che la sua multinazionale non è disposta a mettere più un soldo negli impianti ex Ilva, manda a stendere quattro ministri e un sottosegretario decisamente più anziani di lui, saluta e se ne torna in aeroporto. Un fiasco clamoroso del governo sovranista, forse l’insuccesso più spettacolare dacché è in carica”. E questa è la cattiva notizia. Quella buona è che, per la prima volta, Gad Lerner sia riuscito a scrivere 75 parole di seguito senza ficcarci nemmeno una stronzata.