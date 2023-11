E se i crimini di Hamas fossero stati svelati da Assange?

Chissà che cortocircuito sarebbe stata la pubblicazione di leak che riguardavano gli attacchi del 7 ottobre in Israele

Ma pensate a quelli che stanno sia con Assange che con Hamas. E immaginate per assurdo se Assange, in ostilità verso quasiasi bavaglio, avesse reso pubblici con uno scoop i piani sul massacro del 7 ottobre, massacro programmato a sua volta da Hamas per ostilità verso qualsiasi ingiustizia. Ecco, provate soltanto a immaginare come quelli che stanno toto corde dalla parte di Assange, dato il suo sacrosanto diritto a informare, eppure toto corde dalla parte di Hamas, dato il suo sacrosanto diritto a squartare, potrebbero assistere allo sbarellamento dell’alto compito di quest’ultimo proprio ad opera del grafomane prediletto. Immaginate insomma, sempre che, intendiamoci bene, il sogno vi procuri piacere, come tanti compagni per la pace avrebbero potuto prenderlo in quel posto due volte in una.