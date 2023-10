Si concluderanno i lavori della Sagrada Familia. Oppure no?

L'incompiuta per eccellenza si avvia alla fine, oppure verso un’odissea destinata a non finire mai per una sorta di volontà degli antichi dèi di un tempo, come dell’ultimo nuovo

L’incompiuta per eccellenza, dicono. Ma dopo 140 anni anche la Sagrada Familia di Barcellona si avvia alla conclusione dei lavori. Oppure verso un’odissea destinata a non finire mai per una sorta di volontà degli antichi dèi di un tempo, come dell’ultimo nuovo. Se non ora quando? Quando potremo sapere, finalmente, se a noi giovani raccontarono la vera verità sulla donna, o se ci distorsero il pensiero con conseguenze devastanti per le future generazioni ormai più che annichilite? Se Penelope barava, cioè, se giocava alla vedovella svampita che finiva e disfaceva la tela, certo, e poi di nuovo, e poi di nuovo ancora, e la finiva e la disfaceva all’infinito, e nel frattempo, però, se l’intendeva coi Proci?