Saviano non è Facci? Questa poi

Mi prenderò un periodo di vacanza, ne ho bisogno. Devo riprendermi. Siamo stati tallonati dalla certezza che noi fottutissimi devastatori antropici fossimo causa di morte delle mezze stagioni; ora, gli stessi tipi, muovono l’accusa opposta: avete fatto nascere voi le doppie stagioni, stracalde ma antartiche, roventi e ultrafredde, semitiepide e mezze cerbere, con i mari sospesi tra Milano Marittima e lo Stretto di Bering. Non capisco. Ho il solito vecchio diesel, questo è vero, ma sempre lo stesso dopobarba né posseduto mai una singola vacca che scurreggi CO2. In corridoio o fuori. I cambiamenti climatici, la cui origine è senz’altro antropica, se no vado pure in galera, secondo me, e dico per quel che ho visto, vanno comunque addebitati in gran parte all’inquilino dell’interno 8.

P.s. La presidente della Rai, Soldi: “Saviano non è Facci, per lui auspico un supplemento di riflessione”. Frase che, se il vertice della maggior industria culturale italiana non possiede elementi che noi non conosciamo, è di gran lunga la più volgare, cafona, sguaiata, triviale, laida e offensiva tra quante se ne sono sentite o lette. Senza contare che, a essere come Facci, Saviano si leccherebbe i diti.