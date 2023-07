Chi ha fatto più danni, Elkann o Berlinguer?

Tutto è incerto meno una robina, una cosetta, un particolare, ma certissimo e definitivo: e cioè chi ha creato più reazionari, ignoranti, tagliagole e fascistoidi

Di Tajani non si sa come andrà; la signora Meloni non si sa se procederà o meno sulla strada di una politica civile; della signora Santanchè, chissà, anche se bastava vedere chi e come l’attaccava per pensare non solo che se la sarebbe cavata, ma che le stavano regalando un’impensabile chance per il Quirinale; e di Nordio, va a sapere. Tutto è incerto, insomma: da Lukaku a Gerusalemme, dai tacchi della Gruber fino al culo di Trump, per arrivare all’Ucraina. Tutto è incerto meno una robina, una cosetta, un particolare, ma certissimo e definitivo: hanno creato più reazionari, ignoranti, tagliagole e fascistoidi, Enrico Berlinguer e soci (lo conferma da ieri anche un sondaggio) di quanti cafoni potrebbe plasmare quell’Elkann di Repubblica (notevole il merito del povero suocero) con novant’anni di cronache dal trenino.